Пьяный водитель насмерть сбил пешехода на остановке в Липецкой области

Начинаем со смертельной аварии в Липецкой области — пьяный водитель на полной скорости влетел в остановку, на которой люди дожидались автобуса. В результате один пешеход погиб на месте, еще двое находятся сейчас в больнице. А вот виновник ДТП практически не пострадал. Выяснилось, что он был пьян.

Накануне, 28 января, пять человек погибли в ДТП с участием автобуса под Краснодаром. Столкновение рейсового автобуса с грузовиков произошло 14-м километре автомобильной дороги федерального значения. По предварительной информации, водитель транспортного средства уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Среди скончавшихся в результате аварии — оба водителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус въехал в толпу людей в Петербурге. Пострадали пять человек, двух из них автобус подмял под себя. Чтобы вызволить их, пришлось задействовать автомобильный кран.