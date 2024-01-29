Роковой отпуск: знаменитости, которые трагически погибли во время отдыха

Во время отдыха инстинкт самосохранения и внимательность притупляются, однако несчастный случай может произойти в самом неожиданном месте и в самое неожиданное время.

Немногие задумываются, что роковая судьба может настигнуть человека в самый счастливый момент. Не так важно, какое у него занятие или профессия — не застрахован никто, а особенно те, кто проявляет неосторожность. Издание VOICE собрало подборку знаменитостей, которые трагично скончались во время своего отпуска.

Сергей Супонев

Сергей Супонев. Борисов Виктор / ТАСС

Российский телеведущий Сергей Супонев, создавший такие передачи, как «Звездный час» и «Зов джунглей», неожиданно погиб в 2001 году. В деревне Едимоново вечером он решил прокатиться на снегоходе по льду Волги, однако не справился с управлением и врезался в речную пристань.

Получив несовместимые с жизнью ранения, ведущий быстро скончался. Его тело нашли той же ночью.

Гаспар Ульель

Гаспар Ульель. www.globallookpress.com / ave Bedrosian / Geisler-Fotopress

Французский актер театра и кино Гаспар Ульель в 2022 году отправился на горнолыжный курорт Ла-Розьер в Савойе. На пересечении двух склонов артист столкнулся с другим лыжником и получил серьезную травму головы — он ехал без специального шлема, надеясь скорее перебраться к друзьям.

Мужчину экстренно перевезли на вертолете в больничный центр города Гренобль, однако медикам не удалось спасти жизнь Гаспара.

Вероника Никонова

Вероника Никонова. Кадр из х/ф «Брестская крепость», реж. Александр Котт, 2010 г.

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске в 2019-м. Вместе с супругом Петром Маркеловым они отправились в свадебное путешествие. Пара переходила реку Текланика, но ее поток оказался слишком сильным и быстрым из-за недавних дождей. Вероника случайно оступилась и упала, а намокшая сумка утянула ее под ледяную воду.

Мужу удалось вытащить Никонову, однако ни искусственное дыхания, ни массаж сердца не спасли ей жизнь — несмотря на все усилия, девушка умерла.

Наташа Ричардсон

Наташа Ричардсон. Кадр из х/ф «Белая графиня», реж. Джеймс Айвори, 2005 г.

В 2009 году английская актриса Наташа Ричардсон получила травму головы в горах Мон-Трамблана в Квебеке. Артистка непредусмотрительно каталась без шлема на специальной трассе для новичков и упала на одном из спусков. Наташа не придала ушибу большого значения и отказалась от врачебной помощи.

Спустя некоторое время она почувствовала сильную головную боль и была экстренно госпитализирована. Когда супруг актрисы киноактер Лиам Нисон прибыл в больницу, Ричардсон уже впала кому. Спустя несколько дней семьей было принято решение отключить артистку от аппарата жизнеобеспечения — по оценкам врачей, наступила полная смерть мозга. Обратись бы она за помощью раньше, трагедию было бы возможно предотвратить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие три актрисы ушли слишком рано.