Никогда не поздно? Невролог назвал лучший возраст для получения образования

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 30 0

Врач Демьяновская: лучший возраст для интенсивного обучения начинается с 17 лет

Никогда не поздно? Невролог назвал лучший возраст для получения образования

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Нужно успеть, пока способности человека к восприятию информации не начали снижаться.

Лучший возраст для обучения — от 17 до 20 лет. Об этом рассказала изданию Газета.ру Екатерина Демьяновская, невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест».

Как объяснила специалист, именно в это время у людей наиболее активно работает особая структура мозга — стриатум. Она задействована в процессе обучения: закреплении различных полученных навыков, формировании пунктуальности человека, систематизации памяти.

Такие данные подтверждаются научными экспериментами. Проведенное несколько лет назад в Нидерландах исследование показало, что добровольцы от 17 до 20 лет среди 232 участников от восьми до 25 обучались лучше и быстрее всего. Их точность в обработке и усвоении информации достигала 97%.

«Еще один аргумент за обучение в молодом возрасте связан не с работой мозга, а с общими психофизическими навыками. Студенты учатся взаимодействовать с самыми разными людьми, трудиться в режиме цейтнота (например, перед сессией), самостоятельно распределять время для отдыха и работы», — заметила эксперт.

Также Екатерина Демьяновская предупредила, что молодежь может подстерегать преждевременное снижение интеллектуальных способностей, которое связано со злоупотреблением гаджетами. Из-за постоянного использования технологий падает концентрация, нарушается память, ухудшается координация движений. Все дело в том, что некоторые области мозга начинают работать хуже за их ненадобностью — со всем справляются телефоны и ноутбуки.

«К счастью, цифровая деменция обратима. Чтобы избежать ее последствий, нужно придерживаться нескольких правил: стараться вспоминать информацию самостоятельно, а не обращаться сразу в поисковики, побольше читать, играть на музыкальных инструментах или изучать новый язык и, безусловно, не забывать о ежедневной физической активности», — успокоила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое IT-буткемп и как это работает на молодежи.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

13:20
«С огнем и мечем»: Патрушев заявил о продолжении «прокси-войны» против России
13:17
Российские войска взяли под контроль Табаевку в Харьковской области
13:09
Никогда не поздно? Невролог назвал лучший возраст для получения образования
13:02
Блогер Баташев собирает подписи в поддержку своей кандидатуры в президенты РФ
12:59
Боррель: Евросоюз не видит свет в конце украинского тоннеля
12:38
Варшава потребовала не называть концлагерь в Освенциме «польским»

Сейчас читают

Уклонисты от ВСУ готовы «канать» под трансгендеров, чтобы не отправиться на убой
"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
Уважение, доверие и проявление силы: тайный смысл подарков Путина зарубежным лидерам
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса