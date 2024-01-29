Летевший в Якутск самолет экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 48 0

Пассажиры была эвакуированы.

Летевший в Якутск самолет экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Самолет, выполнявший рейс Харбин — Якутск, совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации источника агентства, датчик сработал в пожарном отсеке. После посадки в аэропорту назначения всех пассажиров эвакуировали.

«На борту было 30 пассажиров и девять членов экипажа, они эвакуированы», — уточнил собеседник ТАСС.

Также добавляется, что отсек проверили пожарные и не обнаружили в нем признаков горения, но запах присутствовал. Проверка состояния самолета продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет турецкой авиакомпании Pegasus совершил экстренную посадку в аэропорту Антальи после того, как пилоты услышали крики о помощи из багажного отделения.

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