Летевший в Якутск самолет экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара

Самолет, выполнявший рейс Харбин — Якутск, совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации источника агентства, датчик сработал в пожарном отсеке. После посадки в аэропорту назначения всех пассажиров эвакуировали.

«На борту было 30 пассажиров и девять членов экипажа, они эвакуированы», — уточнил собеседник ТАСС.

Также добавляется, что отсек проверили пожарные и не обнаружили в нем признаков горения, но запах присутствовал. Проверка состояния самолета продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет турецкой авиакомпании Pegasus совершил экстренную посадку в аэропорту Антальи после того, как пилоты услышали крики о помощи из багажного отделения.