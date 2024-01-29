Варшава потребовала не называть концлагерь в Освенциме «польским»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

Власти страны отреагировали на сообщение главы Еврокомиссии, которая не указала контекст в своей публикации о концлагере.

Варшава потребовала не называть концлагерь в Освенциме «польским»

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Недопустимо называть концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме польским, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, отвечая на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она сделала публикацию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста о концлагере, не упомянув контекст Второй мировой войны.

«При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией», — заявил Сикорский, объяснив, что ошибка вкралась из-за того, что ЕК своевременно не представила точку зрения Польши.

Музей Освенцима также подчеркнул, что концлагерь находился на оккупированной территории Польши, которая была взята под контроль нацистской Германии в октябре 1939 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше не стали отмечать годовщину освобождения Варшавы от фашистов.

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Варшава потребовала не называть концлагерь в Освенциме «польским»

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