Прочь из страны: Людмила Поргина рассказала о притеснении в Болгарии

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 393 0

Людмила Поргина столкнулась с недовольством местных жителей Болгарии

Прочь из страны: Людмила Поргина рассказала о притеснении в Болгарии

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Актриса поделилась своим печальным опытом пребывания за границей.

Российская актриса Людмила Поргина, вдова знаменитого Николая Караченцева, рассказала, что столкнулась с притеснениями со стороны иностранных граждан во время пребывания за границей. Об этом пишет газета dni.ru.

Соответствующей теме был посвящен выпуск программы на федеральном канале, ведущей которой является Лера Кудрявцева. Своим опытом поделилась и артистка Людмила Поргина. Она призналась, что слышала нелестные пожелания покинуть территорию Болгарии, где находятся ее два дачных дома.

Также в одном из местных ресторанов звезда «Ленкома» встретила настоящее недовольство среди посетителей заведения при попытке произнести тост за столом. Людмиле Поргиной пришлось обратиться за помощью к полицейским, чтобы уладить конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актеры Поргина и Проклова публично поругались.

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