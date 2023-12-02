Актрисы Поргина и Проклова публично поругались: «Ты прожила хоть с кем-то 50 лет?»

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 84 0

Актрисы Людмила Поргина и Елена Проклова поругались в эфире федерального канала

Актрисы Поргина и Проклова публично поругались: «Ты прожила хоть с кем-то 50 лет?»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что не поделили давние подруги?

Две хорошие подруги, актрисы Людмила Поргина и Елена Проклова разругались в эфире федерального канала. Все произошло на передаче, посвященной памяти народного артиста РСФСР Александра Абдулова.

Поргина (вдова Николая Караченцова) сначала раскритиковала предполагаемую любовницу Абдулова Ларису Штейнман. Она на всю страну сообщила, что та буквально прилипла к успешному актеру и всем говорила, что якобы родила от него дочь.

Людмилу Андреевну также смутил образ Штейнман, а именно короткое платье красного цвета.

«Ты куда так вырядилась?» — накинулась на нее Поргина.

От скандалистки досталось и Елене Прокловой. Она хотела успокоить подругу, но та в ответ набросилась и на нее.

«Ты прожила хоть с кем-то 50 лет? А я прожила!» — заявила вдова Николая Караченцова.

Проклова в ответ сказала, что не будет рассказывать все, что знала про Караченцова. А также заявила, что ей жалко Поргину.

«Ты говоришь правильно, по сути, но ты оскорбляешь других людей», — объяснила заслуженная артистка РСФСР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Поргину отговаривали от брака с Караченцовым.

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