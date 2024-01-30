Непривычно пусто: куда пропали знаменитые львы у Дворцового моста в Петербурге

Эфирная новость 16 0

Скульптуры львов на Адмиралтейской набережной увезли на реставрацию

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Скульптуры хищников, с которыми так любят фотографироваться жители и гости города, не выдержали народной любви.

В Петербурге с причала у Дворцового моста исчезли знаменитые львы. Их отправили на реставрацию, хотя со времени предыдущей прошло всего полтора года.

Медные хищники не выдержали народной любви. Все дело в том, что скульптуры с Адмиралтейской набережной — самые популярные львы Петербурга. С ними очень любят фотографироваться, причем залезая к ним на спины. А ведь эти древние стражи города изготовлены из тонких листов меди и внутри полые. Так что такие нагрузки — не для них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге пьяный мужчина упал в Фонтанку и повис на Чижике-Пыжике.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:15
Непривычно пусто: куда пропали знаменитые львы у Дворцового моста в Петербурге
4:00
От любимого к незнакомцу: почему мужчины меняются после свадьбы и как с этим быть
3:59
Компания Илона Маска вживила имплант в мозг человека
3:40
На пути к независимости: может ли Техас выйти из состава США
3:20
«Определенные последствия»: что ждет Европу и Украину в случае победы Трампа на выборах
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Уклонисты от ВСУ готовы «канать» под трансгендеров, чтобы не отправиться на убой
"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса