Непривычно пусто: куда пропали знаменитые львы у Дворцового моста в Петербурге

Скульптуры хищников, с которыми так любят фотографироваться жители и гости города, не выдержали народной любви.

В Петербурге с причала у Дворцового моста исчезли знаменитые львы. Их отправили на реставрацию, хотя со времени предыдущей прошло всего полтора года.

Медные хищники не выдержали народной любви. Все дело в том, что скульптуры с Адмиралтейской набережной — самые популярные львы Петербурга. С ними очень любят фотографироваться, причем залезая к ним на спины. А ведь эти древние стражи города изготовлены из тонких листов меди и внутри полые. Так что такие нагрузки — не для них.

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