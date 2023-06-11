В Петербурге пьяный мужчина упал в Фонтанку и повис на Чижике-Пыжике

Миниатюрная скульптура Чижика-Пыжика спасла пьяного мужчину в Санкт-Петербурге, упавшего в Фонтанку. Видео инцидента разлетелось по Сети.

Как мужчина оказался в необычном положении, неизвестно. Скорее всего, он упал в воду, а потом зацепился за «спасителя», но, видимо, сил самостоятельно выбраться не хватило. Поэтому мужчина просто повис на скульптуре. По словам очевидцев, он провисел на памятнике около 15 минут, собрав вокруг толпу прохожих. После этого незадачливого экстремала спасли сотрудники МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне вечером из Мариинского театра эвакуировали зрителей спектакля из-за распыленной женщиной перцовки. Причиной поступка послужил завязавшийся с другими зрителями конфликт. В результате инцидента пострадали три человека, госпитализация не потребовалась.