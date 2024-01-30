Собака бойцовой породы напала на школьницу в Ростове-на-Дону

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Девочка пыталась защитить своего домашнего питомца.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anni Sommer; 5-tv.ru

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Жуткий случай в Ростове-на-Дону: на девочку напала собака бойцовой породы, когда она гуляла со своим шпицем. Агрессивный пес бегал во дворе без поводка, намордника и даже без хозяина. Сначала он пытался напасть на другую собаку. А когда хозяйка схватила питомца на руки и закрыла собой, досталось уже и ей.

Спасли ребенка прохожие. Сейчас кадры нападения изучают полицейские, а также разыскивают владельца агрессивного пса.

Минувшим летом в Нижневартовске бойцовский пес изуродовал лицо школьнице в лифте. Девочка также пыталась защитить свою собачку, когда на нее набросился бультерьер. Хозяин смог оттащить агрессивное животное уже после того, как оно вцепилось девочке в лицо.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курганской области волк растерзал женщину.

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