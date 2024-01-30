Визовый центр Испании снова откроют в Казани: почему он не будет пользоваться спросом

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 25 0

Турагент Мифтахов: визовый центр Испании в Казани уже никому не нужен

Визовый центр Испании снова откроют в Казани: почему он не будет пользоваться спросом

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Что стало с некогда любимым туристическим направлением региона?

Недавно стало известно, что визовый центр Испании возобновит работу в Казани. Президент ассоциации туристических агентств РТ Рамиль Мифтахов объяснил сайту «БИЗНЕС Online», почему сегодня в этом нет никакого смысла.

До начала пандемии COVID Испания пользовалась наибольшим спросом среди жителей Татарстана, как одно из лучших мест для туризма и отдыха. Сегодня же, в связи с обстановкой в мире, спрос на поездки в Испанию вряд ли будет так же велик, как и раньше.

Не помогает ситуации и визовый режим — на получение краткосрочной визы может уйти до 45 дней, а значит поездку придется планировать минимум за три месяца. За этот срок может случиться все что угодно, а ваши планы пойдут коту под хвост, уточнил эксперт.

Кроме того, на сегодняшний день ни одна авиакомпания не предоставляет прямых рейсов из Казани в Испанию. Жителям региона придется лететь либо сербскими, либо турецкими авиалиниями, но в таком случае одна лишь стоимость билетов выльется в серьезные 60-80 тысяч рублей.

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