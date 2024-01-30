Драматурга Гельмана сбила машина на Тверском бульваре в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 30 0

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Драматурга Гельмана сбила машина на Тверском бульваре в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В центре Москве машина сбила 90-летнего драматурга и сценариста Александра Гельмана. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Скорую помощь пострадавшему вызвал водитель. Гельмана доставили в больницу с переломами», — сообщил собеседник.

Отмечается, что все произошло 29 января. Гельман, предварительно, переходил дорогу в неположенном месте в районе Тверского бульвара. После того, как медики оказали драматургу помощь в больнице, его отпустили домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой срок грозит водителю, сбившему поэта Льва Рубинштейна. ДТП произошло на пешеходном переходе недалеко от его дома 9 января. Поэт получил серьезные травмы головы и тела. Врачи не давали положительных прогнозов по состоянию 76-летнего пострадавшего. Спустя шесть дней после аварии он скончался в больнице.

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