Ужесточат наказание? Какой срок грозит водителю, сбившему поэта Рубинштейна

В отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело. Будет ли оно переквалифицировано после смерти пострадавшего?

Водителю иномарки, сбившей поэта Льва Рубинштейна, может грозить реальный срок. В его отношении уже возбуждено уголовное дело по факту ДТП, однако после кончины пострадавшего наказание будет пересмотрено. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал адвокат Тимур Матвеев.

По словам эксперта, точно предсказать решение суда сейчас нельзя, так как подробных обстоятельств дела в доступе нет. Был ли водитель трезв, находился ли он под действием лекарств или был в состоянии алкогольного опьянения — это все будет влиять на вопрос избрания наказания.

«Скорее всего, его отправят в колонию-поселение. В данном случае (после смерти пострадавшего) у нас судебная система идет по пути ужесточения наказания за ДТП. А там уже будет видно, как суд отнесется — тут же имела место грубая неосторожность», — прокомментировал Матвеев.

Собеседник отменил, что водитель перед пешеходным переходом должен был убедиться в отсутствии людей на дороге, но он даже не затормозил. Поэтому тюрьма ему может действительно грозить, особенно на фоне резонанса дела. Но возможен и условный рок, заметил Матвеев, но только при наличии смягчающих обстоятельств.

Кроме того известно, что на счету водителя только за прошедший год числится 19 нарушений. По словам юриста, суд при оценке вины обратит на это внимание для составления «общей картины».

«На самом деле сроки небольшие — один-два года — поскольку это неумышленное преступление. Человек не хотел никого убивать Это ситуация, которая произошла ввиду определенных обстоятельств. Да — невнимательность, неосторожность и нарушение правил дорожного движения, но, тем не менее, это неумышленное преступление», — заключил Тимур.

Машина сбила Льва Рубинштейна прямо на пешеходном переходе недалеко от его дома 9 января. Поэт получил серьезные травмы головы и тела. Врачи не давали положительных прогнозов по состоянию 76-летнего пострадавшего. Спустя шесть дней после аварии он скончался в больнице.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры ДТП, в котором машина сбила Льва Рубинштейна.