Умер бывший участник рок-группы «Машина времени» Юрий Ильченко

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 20 0

Сердце музыканта остановилось на 73-м году жизни.

Умер бывший участник рок-группы «Машина времени» Юрий Ильченко

Фото: ВКонтакте / Юрий Ильченко / id7237801

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Умер бывший участник группы «Машина времени» Юрий Ильченко. Музыканту было 72 года. Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в своем Telegram-канале.

Причина его смерти не названа.

Юрий Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, но еще в детстве вместе с родителями переехал в Ленинград.

Музыкальную карьеру начал в 18 лет, войдя в состав группы «Мифы» в качестве клавишника. В составе известной рок-группы «Машина времени» находился с 1976 по 1977 год. Музыкант также был участником коллективов «Земляне» и «Интеграл».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла советская певица и бывшая жена Иосифа Кобзона Вероника Круглова.

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