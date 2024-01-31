На Землю обрушился радиационный шторм из-за вспышек на Солнце: в чем опасность

Эфирная новость 15 0

На Землю обрушился радиационный шторм из-за вспышек на Солнце

Фото, видео: www.globallookpress.com / z03; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Могло ли это стать причиной массового сбоя в работе интернет? И чего ожидать дальше?

Сбои в работе интернета могли быть связаны и с другой причиной. Ученые предупредили о начале радиационного шторма, к которому привела мощная вспышка на Солнце. По силе она близка к максимальной.

Такая активность вызывает магнитные бури на Земле, что, в свою очередь, влияет на работу чувствительной техники. Может выйти из строя навигационные приборы. Резкое повышение солнечной радиации приводит и к нарушению работы спутниковых систем.

Магнитные бури также влияют на самочувствие людей. Обычно они становятся причиной головных болей, слабости, повышенной раздражительности и резких перепадов настроения. В зоне повышенного риска — люди с заболеваниями сосудов и сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, что физик предупредил об опасности вспышек на Солнце в 2024 году.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.29
-0.32 96.79
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на «Уралтрансмаше»
6:34
На Землю обрушился радиационный шторм из-за вспышек на Солнце: в чем опасность
6:23
Пошел на попятную: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ
6:12
Секс с экс: почему бывшие партнеры объявляются, пишут и предлагают интим
6:00
Грозные «Грачи»: лучшее видео из зоны СВО за день
5:48
Эквадор передаст старую российскую технику США наперекор позиции РФ

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса