«Попытка повлиять на исход выборов»: как США удерживают власть над Пакистаном

Пакистан готовится к выборам, они должны пройти в стране 8 февраля. И на этой волне в тюрьме оказались бывший премьер-министр Имран Хан и его однопартиец, бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши. К десяти годам тюрьмы их приговорил судья Абуал Хаснатом Зулкарнаином. Как во всей этой истории может быть замешан Вашингтон — рассказало издание EADaily.

Имран Хана обвиняют в разглашении содержания телеграммы посла Пакистана в США. Экс-премьер также заявлял, что его отстранили от власти не без помощи американской стороны, которая, в свою очередь, осталась крайне недовольна визитом политика в Россию после начала СВО в феврале 2022 года.

В партии Имран Хана «Движение за справедливость» тут же отреагировали на приговор — припомнили, что не забудут действия некого Дональда Лу весной 2022 года. Речь идет о помощнике госсекретаря США по делам Центральной Азии и Южной Азии. Якобы именно он поспособствовал отстранению премьера.

Сестра осужденного — Адима Хан — и вовсе считает, что судья Зулкарнаин действовал по «инструкции». Юридический консультант «Движения за справедливость» Барристер Али Зафар назвал решение инстанции несправедливым. Он намерен подать апелляцию.

Иного мнения противники Имран Хана — бывший министр внутренних дел Рана Санаулла и лидер Пакистанской мусульманской лиги Наваз Аттаулла Тарар. Они говорят, что наказание полностью оправдано.

«В любом случае оглашение приговора оппозиционному политику накануне выборов может считаться попыткой повлиять на исход голосования», — считают авторы материала.

В статье указано, что место оглашения приговора — Равалпинди, где расположена штаб-квартира пакистанской армии, традиционно связанной с США. А военные силы имеют огромное влияние в вопросах внешней и внутренней политики Пакистана. Кроме того, незадолго до оглашения приговора начальник штаба пакистанской армии Сайед Асим Мунир заезжал с визитом в Штаты, где встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и другими чиновниками.

Разговор тогда пошел не только об оборонной сфере, но и об экономике. Мунир призвал пакистанскую диаспору в США инвестировать к экономику исламской республики, а также встретился с одним из влиятельных бизнесменов Танвиром Ахмедом.

Аналитики издания уверены, что Мунир попытался восстановить отношения с Вашингтоном. Примечательно, что это был его первый визит в США после вступления в должность начальника штаба.

Авторы предполагают, что приговор Имрану Хану связан не только с внутриполитической борьбой, но и желанием пакистанский элиты через сотрудничество США добиться стабилизации экономических показателей. Отправив бывшего премьер-министра за решетку, Исламабад дал понять Вашингтону, что противники США «придавлены», а значит проамериканским пакистанцам, вроде Танвира Ахмеда, можно спокойно инвестировать свои деньги в развитие Родины.

Ранее 5-tv.ru писал, что армию Пакистана привели в высокую боевую готовность.