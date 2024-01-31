Ягодка опять: почему у женщин за 45 возникает всплеск сексуальной активности

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 202 0

Психолог Некрасов-Гром: зрелые женщины ищут мужчин из-за всплеска гормонов

Ягодка опять: почему у женщин за 45 возникает всплеск сексуальной активности

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Оказывается, причин сразу несколько.

С возрастом женщины, как хорошее вино, становятся только лучше. Некий рубеж в их жизни наступает примерно в 45 лет — тогда в женщине просыпается настоящий инстинкт соблазнения. Сайт aif.ru узнал у психолога Александра Некрасова-Грома, почему зрелые представительницы прекрасного пола превращаются в настоящих охотниц на мужчин.

Женский пикап кардинально отличается от мужского. Кадрящие парней женщины всегда уверены в себе, у них все в порядке с проявлением эмоциональности и чувственности, отмечает эксперт.

Тем не менее, женщину за 45 волнуют некоторые вопросы: «Насколько я еще хороша? Могу ли я еще быть привлекательной? Насколько я еще желанна? Могу ли я еще быть любимой?». Поиск ответов на них мотивирует женщин намного больше, чем молодых парней, которыми движет желание показать себя «альфа-самцами». Кстати, оно зачастую возникает от неуверенности в себе.

Не стоит забывать и о гормонах. На рубеже 45 лет женщины приближаются к менопаузе, которая влияет на процессы в организме. В отличие от бурной гормонально вспышки в молодости, зрелым женщинам свойственен большой жизненный опыт, помогающий трезво смотреть на вещи. Таким образом, тело женщины побуждает ее к действиям, а разум контролирует эти самые действия.

Чтобы понять себя и свои желания, советует психолог, дамам стоит позаниматься саморефлексией, а может и вовсе походить на какие-нибудь женские тренинги.

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