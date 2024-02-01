«Посмотрите вокруг»: Лоза разразился речью о плоской Земле

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 25 0

Лоза заявил, что космонавты молчат о плоской Земле из-за начальства

«Посмотрите вокруг»: Лоза разразился речью о плоской Земле

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Какими аргументами звезда подтверждает свою теорию?

Автор-исполнитель Юрий Лоза 1 февраля отмечает юбилей — ему исполняется 70 лет. Изданию KP.RU звезда вновь рассказал, почему верит в теорию плоской Земли.

Полемика была, по его мнению, у него была с некомпетентными людьми. Ведь даже космонавты, которые видели Землю, вынуждены говорить то, что велит начальство, считает певец.

«Ну вы сами посмотрите вокруг. Вы видите плоскую Землю. Вы же не видите шар. Почему в таком случае, если мы видим одно, то думаем совершенно другое? Нельзя не верить собственным глазам! Покажите мне хоть один макет реки, реализованный на шарообразной поверхности», — уверяет музыкант.

Артист рассказывает, что ему никто не может доказать закон всемирного тяготения. На «доказательства» Лозе в ответ рекомендуют выпить таблеток и обратиться в психбольницу.

При этом отмечать день рождения певец собирается, как всегда, на работе. У него запланировано три концерта в Москве и Петербурге.

Лучшим подарком для него будет присутствие друзей на выступлении. А желает себе музыкант такой же плотной занятости еще в течение пяти лет.

Сейчас медийная популярность важнее поступка, но богат не тот, у кого много денег, а у кого их достаточно. У Лозы две небольшие квартиры в Москве и Крыму — и большего исполнителю хита «Плот» не нужно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Любовь Успенская готовится к 70-летию.

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