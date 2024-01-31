Четверть века в плену: как мать заперла в комнате собственную дочь

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 35 0

На что способна жестокая любовь родителей?

Четверть века в плену: как мать заперла в комнате собственную дочь

Фото: из открытых источников

Дикая история произошла во Франции в семье Монье. Жуткое преступление XIX века не оставит равнодушным никого, сообщает издание utro.ru.

В 1901-м в городе Путье обнаружили анонимное письмо в полицию, в котором сообщалось о чудовищной истории женщины, которую заперли в тайной комнате дома Монье. Семейство всегда считалось образцовым, к ним съезжались на балы и пикники.

И росла у них красавица-дочь Бланш Монье. Когда девушка была молода и прекрасна, родители ей прочили богатого и успешного жениха.

Но, как по сюжету сказки, Бланш влюбилась в простого юриста, который был беден. Мать этому вовсе не обрадовалась.

Ее недовольство дошло до того, что она приказала горничной запереть непокорную дочь в домике для прислуги. Юная красавица и понятия не имела, что наказание затянется на столь долгий срок.

Еду шокированной девушке приносила горничная. Через год, когда скончался отец, мать приказала теперь передавать ей лишь крохи пищи сквозь отверстие в двери.

А выводить в туалет и ванну измученную девушку перестали вовсе. Только спустя 25 лет правда вскрылась — полицейские обнаружили в грязной комнате истощенную старуху в куче собственных отходов.

И только голубые глаза выдавали в ней пропавшую некогда первую красавицу города. Бланш смогла выжить, несмотря на чудовищные условия.

Ее мать умерла спустя 15 дней после освобождения дочери, а брата признали невиновным. Остаток жизни искалеченная судьбой женщина провела в психиатрической больнице. А ее возлюбленный умер гораздо раньше, так и не узнав, что любимую можно было спасти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из самых жестоких российских маньяков вышел на свободу.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.67
0.38 97.11
0.32
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

20:31
Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать
20:16
Четверть века в плену: как мать заперла в комнате собственную дочь
20:02
Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений в зоне СВО
20:01
Очередной террор: ВСУ атаковали города ДНР снарядами НАТО
19:47
Прислушайтесь к ощущениям: какой симптом при посещении туалета говорит о раке
19:42
Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом

Сейчас читают

«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
Колдунья или святая: кем была Ванга и что известно о ее жизни
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса