Насколько опасно находиться рядом с курящими людьми

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 52 0

Врач объяснила, что со временем пассивное курение может привести к раку молочных желез, легких и почек.

Насколько опасно находиться рядом с курящими людьми

Фото: Marcus Brandt / ТАСС

Люди не напрасно переживают из-за вреда пассивного курения. Насколько оно опасно, рассказала врач-терапевт высшей категории, заведующая терапевтическим отделением «Мединцентра» Ольга Саакян.

«При пассивном и активном курении в организм попадают практически одни и те же вещества, нахождение, особенно долговременное, в клубах дыма рядом с курящими людьми может привести к тем же неприятным последствиям, что и активное курение», — цитирует врача aif.ru.

По ее словам, при пассивном курении люди получают дозу так называемого бокового дыма. Он содержит около четырех тысяч химикатов, включая 69 агрессивных канцерогенов. Эта концентрация опасных веществ меньше той, которую получает курильщик, но ее все равно нужно избегать.

«Пассивное курение может приводить к усугублению аллергии, всевозможным ЛОР-патологиям, патологиям сердца и сосудов, развитию хронической обструктивной болезни легких и увеличению риска онкологических заболеваний», — предупредила Саакян, уточнив, что чаще всего пассивным курильщикам грозит рак молочных желез, легких и почек.

Избежать негативных последствий можно, если не находиться подолгу в группе курящих людей. Если вы живете с курящим человеком, то его следует попросить не курить в квартире. Бояться вдохнуть сигаретный дым на улице не нужно — опасность представляет только постоянное и долговременное пассивное курение. Особенно оно опасно для детей и беременных женщин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с организмом, если бросить курить до 45 лет.

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