Проклятие рода Романовых: самые страшные трагедии великой царской семьи

За имперским величием самой известной семьи России стоят ужасающие тайны и мрачные события.

В 1613 году после продолжительной и кровавой Смуты у российского царства наконец появился законный государь, принявший за время своего правления огромное количество важных для страны решений. Шестнадцатилетний Михаил Романов — потомственный боярин — был избран Земским собором, и ознаменовал своим царствованием рождение новой династии, которая будет стоять во главе государства более 300 лет.

Завершилась история Романовых достаточно печально и трагично — последняя правящая царская чета была расстреляна вместе со своими приближенными в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Так, несколько веков одной из самых влиятельных семей были наполнены не только великими свершениями, победоносными войнами и потрясающими открытиями, но и роковыми и ужасными событиями, которые по сей день вызывают недоумение экспертов. О самых страшных трагедиях на страницах прошлого великой царской семьи пишет woday.ru.

Семейное противостояние

Александр I Павлович. www.globallookpress.com / Viktor Kornushin

На протяжении трех веков Романовым нередко приходилось бороться за престол не только с иностранными «претендентами», обманчивыми подчиненными и лукавыми заговорщиками. Бороться порой приходилось с самими близкими — с родными членами семьи. В истории немало славится «эпоха дворцовых переворотов» — временной промежуток в 18 веке, когда переход высшей власти совершался не «естественными путем», а насильственным. На троне правители в то время не задерживались надолго.

Подобным «кровавым» воцарением заслуженно считается начало правления Александра I, который, по сути, дал молчаливое согласие на убийство собственного отца Павла I.

Предшественник Александра I не пользовался особой популярностью среди дворянской элиты государства — между правителем и высшим светом быстро разгорелся конфликт, однако, без открытого противостояния. Значимо мешал вздорный характер государя, который не всегда умел принимать взвешенные решения и не отличался желанием посоветоваться с приближенными. Смущала и непредсказуемая политика императора.

Кроме того, Павел I заметно напоминал окружающим своего отца — Петра III, который совершил огромное количество необдуманных и глупых поступков по отношению к Российской Империи, и в итоге после восшествия на престол достаточно скоро был свергнут своей супругой Екатериной II.

Внук великой императрицы стал восприниматься приближенными правящей семьи не просто как будущий наследник престола, а как необходимая замена Павла I. Примечательно, что переворот не мог совершиться без согласия возможного будущего правителя — он не мог не знать о готовящемся заговоре против родителя.

Сам Александр I прекрасно понимал, что справится с ролью императора намного лучше, одна не желал брать на себя грех отцеубийства. До последнего он надеялся, что родного человека уговорят подписать отречение от престола, но, к своему несчастью, внук Екатерины II оказался слишком «слеп» — заговорщики не стали разговаривать с императором и убили его, задушив ночью.

Узнав о том, что отец скончался по вине заговорщиков, Александр I потерял сознание. На протяжении всей своей жизни он считал себя убийцей собственного отца.

Страшное пророчество

Александр II Николаевич. www.globallookpress.com / Viktor Kornushin

Правление династии Романовых хранит немало мистических историй, а некоторые из них порой действительно заставляют содрогнуться. Подобной легендой и окутана смерть императора Александра II, которому, согласно некоторым сведениям, во Франции предсказали погибель.

Прогуливаясь по парку в Париже весной, правитель Российской Империи издалека приметил идущую к нему на встречу гадалку. Женщина остановилась перед императором и, взглянув ему в глаза, взяла за руку. Ясновидящая внимательно рассмотрела линии на ладони Александра II и произнесла роковую фразу, которая ознаменовала судьбу государя.

«Семь смертей вижу я в твоей судьбе, государь, шесть раз твоя жизнь будет на волоске, но не оборвется, в седьмой раз смерть тебя догонит», — произнесла таинственная гадалка.

Не известно, поверил ли Александр II женщине, однако он хорошо помнил покушение Дмитрия Каракозова, случившееся в 1866 году у ворот Летнего сада. Ясновидящая была доставлена во дворец. Погадав на картах, она вновь предсказала императору ту же страшную судьбу.

«Берегись белого батистового платка — он тебя и погубит», — также добавила незнакомка.

Вся жизнь Александра II была наполнена страхом скорой смерти. Он пережил еще пять неудачных покушений заговорщиков — оставалось лишь роковое седьмое. В 1881 году 1 марта члены террористической группировки «Земля и воля» совершили последнюю попытку убийства императора, которая завершилось «успешно».

Одна из участниц организации, Софья Перовская, подала сигнал к началу операции белым батистовым платком. Александр Ii скоропостижно скончался в Зимнем дворце.

Многочисленные болезни

Петр I Алексеевич. www.globallookpress.com / Vadim Nekrasov

Несмотря на богатство, доступ к лучшим достижениям современной медицины, помощь иностранных докторов, огромное количество придворных медиков и возможность проводить холодные зимы на берегу Черного моря, члены династии Романовых не всегда могли бороться со страшными заболеваниями — царская семья не отличалась крепким здоровьем.

Петр I, к примеру, страдал от тяжелых мигреней, нервных тиков и ярких вспышек агрессии. Его любимой супруге Екатерине I приходилось часами укачивать правителя на своей груди, чтобы он наконец смог уснуть.

Очень распространенным заболеванием среди Романовых была также чахотка — современный туберкулез. В разное время от этого недуга скончались Николай I, Екатерина I и другие царские особы. Дело в том, что в роду императорской семьи чахотка имела генетический характер, и предрасположенность часто передавалась по наследству.

Еще одна «семейная» болезнь — подагра. Это нарушение обмена веществ, при котором мочекислые соли оседают в различных тканях, образуя «узелки». От подагры страдал Петр I, а Анна Иоанновна скончалась от осложнений после обострения болезни.

«Танцы на костях»

Трагедия на Ходынском поле. Фото из открытых источников

Восшествие на престол Николая II запятнано ужасной трагедией, которая унесла жизни больше тысячи человек. Народные гуляние в честь коронации последнего русского императора закончились страшной давкой — погибло 1389 жителей, а более тысячи получили различные увечья.

Для торжественного события дата была назначена спустя полгода после смерти Александра III. В мае были запланированы большие народные гуляния с различными конкурсами, забавами, а также с бесплатной раздачей угощений. Местом была выбрано Ходынское поле.

Выбор площадки и ее организация оказались неудачными. По периметру были установлены различные лавки и палатки с бесплатным товаром. К несчастью, положение крестьянства на тот момент было настолько бедственно, что даже за небольшим угощением выстроилась нескончаемая очередь.

По подсчетам историков, к рассвету на поле собралось более 500 тысяч человек. Неожиданно по толпе прокатился слух, что подарки раздают «своим», из-за чего на всех гостинцев не хватит. Это вызвало огромную панику и давку. Народ стал двигаться к временным деревянным строениям, где располагались полицейские. Однако сдержать толпу им не удалось. Раздающие угощения стали кидать кульки с едой прямо в толпу, что лишь ухудшило ситуацию.

Узнав о страшной трагедии, Николай II предпочел не отменять остальные мероприятия в честь торжества. Празднества продолжились вечером в Кремлевском дворце с участием государя.

Последняя ночь династии Романовых

Николай II Александрович с женой и детьми. www.globallookpress.com / Vladimir Winter

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева после долгого «домашнего ареста» были застрелены последние прямые представители династии рода Романовых. Убиты также были и приближенные семьи. Всего в ту ночь страшно погибли 11 человек: Николай II, его супруга Александра Федоровна, их дети Ольга, Мария, Татьяна, Анастасия, Алексей, камердинер, горничная и семейный врач.

После отданного приказа Якова Юровского последний император России был убит сразу, в отличие от жены и дочерей. От них отлетали пули — в корсетах платьев были вшиты семейные драгоценности, которые старались сохранить Романовы. После беспорядочной стрельбы отдали приказ добивать живых штыками, которые тоже не сразу пробили корсеты.

Доподлинно до сих пор не известно, кто стоит за кровавой расправой над царской семьей и кто подписался под столь ужасным приговором.

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