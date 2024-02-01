«Карманы» на ногах: как подтянуть «обвисшие» колени без операции

ТОП методик, которые вернут естественную красоту.

«Обвисшие» колени — частая проблема среди женщин. Непривлекательные жировые отложения на ногах могут проявиться в любом возрасте и весе.

Часто стройные девушки не носят короткие юбки из-за жировых валиков над коленями, их еще называют «карманами». Врач-дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала изданию «Страсти», как с этим бороться.

Эксперт советует первоначально оценить свой вес. Если есть неприятные килограммы, следует худеть постепенно, иначе могут быть неэстетичные складки вместо валиков, так как кожа провиснет.

Также спортом нужно заниматься осторожно и правильно, увеличивая нагрузки постепенно. Начать можно с ежедневных прогулок по 30-60 минут, а потом добавлять упражнения.

Фокусироваться следует не на одном участке тела, а, например, на ногах в целом. Можно попробовать активности, которые будут действовать на все группы мышц, например, плавание и танцы.

«В первую очередь красота этой области, зависит от индивидуального строения, от которого, увы, никуда не денешься. У всех разный мышечный каркас, выраженность подкожно-жирового слоя, плотность кожи — абсолютно все учитывается. Поэтому, чтобы создать хороший тонус в зоне коленей, нужно работать не только с ними, но и с бедром, и телом в целом», — объясняет Ужва.

Тенденция появления «старых» коленей может проявляться и из-за возраста. Дамы от 45-50 лет могут часто жаловаться на проблемную зону.

Аппаратные методики

Эффективно сокращает кожный лоскут игольчатый RF-лифтинг. Также ультразвуковой лифтинг подтягивает морщинистую кожу. А при помощи Ultraformer MPT можно проработать не только зону коленей, но и область внутренней поверхности бедра — аппарат создаст длительный эффект лифтинга.

Инъекционные методики

Такие методики стимулируют коллаген. Даже минимальный курс процедур поможет за счет «добора» белка вернуть упругость кожному каркасу и подтянуть все «поплывшие» области.

Филлеры запустят процесс регенерации постаревшей, неэластичной кожи. Векторный лифтинг даст прекрасные результаты.

Нитевой лифтинг

Сертифицированные мезонити создадут каркас за счет специальных методик. Нитевой лифтинг хорошо подтягивает проблемные зоны.

Чтобы выбрать подходящую процедуру, следует обратиться к профессионалу. Тогда вы сможете лучше и быстрее избавиться от этого недостатка.

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