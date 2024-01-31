«Пациенты чаще всего обращаются»: ТОП лучших антивозрастных операций

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 12 0

Хирург Круглик назвал платизмопластику одной из лучших антиэйдж-операций

«Пациенты чаще всего обращаются»: ТОП лучших антивозрастных операций

Фото: Sven Hoppe / ТАСС

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Подтяжка глаз, шеи и лица, липосакция второго подбородка, а также коррекция груди и живота — лучшие процедуры для борьбы со старостью. Об этом изданию Газета.ру заявил кандидат наук, пластический хирург Сергей Круглик.

Самые популярные из них — блефаропластика и эндоскопическая подтяжка лица. Последняя процедура — это малоинвазивный метод борьбы с начинающимися возрастными изменениями.

«Блефаропластика — омолаживающая операция, за которой пациенты чаще всего обращаются, чтобы избавиться от мешков под глазами и вернуть себе юный, свежий взгляд. После этой процедуры действительно меняется лицо. Еще один плюс этого хирургического вмешательства в том, что оно достаточно легкое для пациента в плане реабилитации», — объясняет хирург.

Для сохранения молодости важно работать не только с лицом. Возрастные изменения тела также можно исправить — например, выполнить подтяжку груди или коррекцию живота.

«Подтяжку шеи, или платизмопластику, можно совместить с липосакцией второго подбородка — эта методика позволяет избавиться от складок и так называемой индюшачьей шеи. Кроме этого, платизмопластику еще дополняют SMAS-лифтингом — он работает с глубокими мышечно-апоневротическими слоями и возвращает их в первоначальное, молодое положение», — сообщает Круглик.

Ранее 5-tv.ru писал, что хирург развеял главные мифы о липосакции.

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