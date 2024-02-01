В РФ региональные власти смогут запрещать «наливайки» в жилых домах

Теперь беспорядки, от которых устали люди, будут быстро пресекаться.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, предоставляющий властям регионов РФ запрещать работу «наливаек» в жилых домах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ позволит регионам устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах. Они будут вправе ограничивать время продажи алкоголя в точках общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Как отметил один из соавторов проекта, депутат Госдумы Алексей Ковырин в беседе с 5-tv.ru, этот закон является ответом на запрос общества, уставших от соседства с «наливайками». Дело в том, что посетители подобных заведений устраивают беспорядки. Теперь же у региональных властей будут полномочия для пресечения такого шума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в декабре в Госдуме прошло заседание рабочей группы по защите здоровья граждан «Антиалкогольная политика России — 2023». Депутаты обсудили ситуацию с потреблением алкоголя в разных регионах страны.