В Госдуме прошло заседание рабочей группы по антиалкогольной политике РФ

В Государственной думе России прошло расширенное заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан «Антиалкогольная политика России — 2023». Мероприятие прошло 18 декабря.

Депутаты обсудили ситуацию с потреблением алкоголя в разных регионах страны. По словам Бийсултана Хамзаева, лучше всего ситуация обстоит в Чеченской республике, Дагестане и Ингушетии. А вот беспокойство вызывают Дальний Восток и Сибирь. Что касается наихудшей динамики, депутат назвал Курганскую область, Бурятию и Чукотский автономный округ.

Зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол подчеркнул, что некоторые законы, которые сегодня принимаются на уровне Госдумы, еще некоторое время назад были только в далеких планах. В качестве примера политик указал на закон о «наливайках», который уже принят в первом чтении.

Также депутаты акцентировали внимание на системном подходе, касающемся, в том числе, борьбы с распространением нелицензионного алкоголя и бутирата.

Кроме того, участники заседания обсудили меры, касающиеся профилактики в дошкольных и школьных учреждениях, а также напомнили о необходимости ведения правильного образа жизни с точки зрения ее продолжительности и здоровья в целом.

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