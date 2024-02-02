Южная Корея сообщила о запуске крылатых ракет с побережья КНДР

В стране напомнили о тесном сотрудничество с США.

КНДР запустила со своего западного побережья несколько крылатых ракет. Об этом передает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на данные Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Запуски были произведены примерно в 11:00 (07:00 мск). Конкретное количество крылатых ракет не приводится.

При этом в Южной Корее отметили, что военные страны тесно сотрудничают с США, одновременно усиливая наблюдение и бдительность. Они внимательно следят за действиями КНДР.

Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23». Таким образом Пхеньян подал недвусмысленный сигнал сразу трем странам.

Терпение Пхеньяна лопнуло после того, как сразу три активно развивающих вооружение страны объединились ради военных учений. Первый раз похожую картину в Корее наблюдали в октябре 2023 года: тогда США, Южная Корея и Япония провели учения близ Корейского полуострова.