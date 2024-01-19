Терпение лопнуло: КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23»

|
Алина Крылова
Алина Крылова 6 752 0

КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия

Терпение лопнуло: КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23»

Фото: KCNA / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Северная Корея нашла управу на политических оппонентов, устроивших массовые испытания своего вооружения внеочередной раз подряд.

Недвусмысленный сигнал от Пхеньяна получили сразу три страны, проводящие совместные военные учения. Северная Корея начала технические испытания новой высокотехнологичной системы ядерного вооружения. Система, способная наводить ужас на прямых оппонентов, получила имя «Хэиль-5-23».

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, старт работ начался после того, как США, Япония и Южная Корея объединили свои усилия на военно-морских учениях у острова Чеджу. Военная подготовка трех государств продлилась три дня, чем привлекла внимание Ким Чен Ына.

«В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Восточного моря (Японского моря. — Ред.) важное испытание подводной системы ядерного оружия „Хэиль-5-23“, которая находится в разработке», — говорится в сообщении ЦТАК.

В Корее отметили, что правительство страны продолжит вести активную работу по противодействию и сдерживанию военной агрессии США и стран-союзников.

Терпение Пхеньяна лопнуло после того, как сразу три активно развивающих вооружение страны объединились ради военных учений. Первый раз похожую картину в Корее наблюдали в октябре 2023 года: тогда США, Южная Корея и Япония провели учения близ Корейского полуострова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Японии заявили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР.

-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака
2:44
Москвичам спрогнозировали солнечную и мягкую погоду в выходные

Сейчас читают

«Разговаривать пока не о чем»: стало известно о состоянии Натальи Селезневой
Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса