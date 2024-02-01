Пункт пропуска на границе России и Эстонии закрыли на модернизацию

Автомобильный пункт пропуска «Ивангород» в Ленинградской области на границе с Эстонией закрыли на модернизацию почти на два с половиной года. Сообщается, что пункт работал на пределе своих возможностей: фактическая пропускная способность превышала проектную.

Теперь же здания и сооружения демонтируют и построят заново. Обновят и техническое оснащение: количество полос для автобусов и автомобилей увеличат до восьми в каждую сторону.

Пока же пересечь границу через реку Нарва можно только пешком — это примерно километр по мосту. Сообщается, что перевозчики продолжают совершать автобусные рейсы.

Пассажиров довозят до границы и высаживают, а на другом берегу их ждет второй автобус. Для автомобилей же работают ближайшие пункты пропуска — «Шумилкино» и «Куничина гора» в Псковской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что русскоязычные жители Финляндии обратились в суд из-за закрытой границы.