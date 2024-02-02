Может выглядеть, как родинка: врач рассказал, как выявить рак кожи

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 63 0

Онколог: распознать рак кожи поможет диагностика у дерматолога

Может выглядеть, как родинка: врач рассказал, как выявить рак кожи

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

При каких симптомах стоит провериться?

Рак кожи очень важно выявить на ранней стадии, и специально для этого разработаны методики, позволяющие определить природу различных кожных новообразований. О нюансах диагностики онкологических заболеваний пишет сайт URA.RU со ссылкой на врача-дерматовенеролога Оксану Кормашову.

«Заподозрить злокачественную опухоль можно по алгоритму „ABCD“, который используется для самодиагностики. Посещать дерматолога и проводить дерматоскопию», — цитирует издание слова эксперта.

Кормашова отмечает, что при таком исследовании используется специальный инструмент под названием дерматоскоп. Он позволяет заметить любые изменения на ранних стадиях и предотвратить жуткие последствия.

По словам специалиста, самое распространенное кожное новообразование — это базалиома, а реже всего на практике сейчас встречается меланома. Базалиома медленно прогрессирует на протяжении долгих лет и выглядит, как небольшой узелок или язвочка. Меланома же действует агрессивнее и опасна тем, что выглядит, как обычная родинка, но при этом активно распространяет метастазы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты могут спровоцировать воспаление в организме.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.23
0.56 97.40
0.29
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

12:12
Кличко призвал к новой мобилизации на Украине: «Мы должны быть сильны»
12:05
Более 300 человек пострадали при мощном взрыве на АЗС в Кении
11:48
«Сдохну вам назло»: жуткие детали истории россиянки, которая три года спала с мумией мужа
11:47
Бегущих от мобилизации за границу украинцев начнут сажать в тюрьму
11:45
Обломки сбитого под Белгородом самолета Ил-76 перевезли на спецполигон
11:33
Один из главных авторов санкций США против России уходит в отставку

Сейчас читают

Индексация пособий, информирование о вкладах и другие новшества: что изменится в жизни россиян с февраля
Томатный король раскрыл секреты посадки помидоров - когда сажать рассаду, в какой грунт, как поливать
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Так и не разгадали: жуткие детали гибели группы Дятлова, над которыми ломают голову уже 65 лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса