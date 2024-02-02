В Забайкалье задержали контейнеры из Китая с формой для ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 285 0

В Забайкалье задержали контейнеры с формой ВСУ на рейсе через Китай

В Забайкалье задержали контейнеры из Китая с формой для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine

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За работу взялась ФСБ России. Однако не факт, что одежда была изготовлена в КНР. Что известно?

На железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» задержали восемь контейнеров с военной формой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грузовом поезде, следовавшем транзитным рейсом через Китай в Польшу. Об этом сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев в ходе пресс-конференции.

«По декларации шла спортивная и рабочая одежда… Один контейнер „выдернули“, вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», — сказал он.

Баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумной упаковке. В настоящее время досматривается содержимое контейнеров, идут следственные действия. За работу взялась ФСБ России.

Однако не факт, что форму изготовили в Китае, страна на бирках не указывается. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Аргентине задержали россиянина по запросу властей Украины. Выдавать ли мужчину Украине, решит суд, заседание которого состоится в ближайшие до 45 дней.

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