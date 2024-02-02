«Знак черной магии»: возле мумии, с которой россиянка спала три года, нашли зловещий символ

Жуткая история вокруг многодетной семьи, жившей с телом мертвого отца, обрастает неожиданными подробностями.

В ногах мужчины, с мумией которого жительница Ленинградской области прожила три года, нашли крест Анубиса. По словам оккультиста, экстрасенса Андрея Харриса, символ относится к черной магии Древнего Египта. Об этом он рассказал эксклюзивной беседе с 5-tv.ru

Зловещая находка 5-tv.ru

Крест Анубиса правоохранители обнаружили в ногах мужчины. Андрей Харрис отмечает, что в Древнем Египте чаще всего применялись ритуалы черной магии, а этот крест — анх — означает, прежде всего, энергию бессмертия, мудрости и позволяет человеку не потерять свою душу после смерти.

«Если мы рассматриваем такие вопросы, как порталы в мир мертвых, вечная жизнь и вообще то, что может дать этот крест, то, если поднять именно исторические магические данные, то крест использовался, прежде всего, с защитной целью. Он должен был защитить правителя, человека, для которого он использовался, от злых духов, которые могли попасться ему на пути в мире мертвых или промежуточных мирах, и тем самым защищал их от того, чтобы душу раньше времени никто не украл», — объясняет оккультист.

Второе название креста — это крест жизни, с помощью которого пытались достичь жизни вечной. Кроме того, данный символ также использовали особо просветленные жрецы магических культов и далее, этот знак находит свое отражение и в системе таро.

«Существуют люди, которые являются приверженцами культа черной магии, и могут искать ритуалы, в том числе, ритуалы черной магии Древнего Египта. Ни один ритуал с использованием анха не даст бессмертие. Все, что говорит анх — это бессмертие духа, что ничего после смерти не проходит и не исчезает, наш дух идет дальше», — говорит Андрей Харрис.

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Перестал выходить на связь с семьей

Двоюродная сестра мужчины, с мумией которого жила многодетная мать в ленинградской области, не догадывалась о трагедии, так как давно не общалась с братом. По словам Ларисы Федоровой, они с родственником не виделись много лет, а общались последний раз только через социальные сети и то — единственный раз в 2014-м.

«Лет пять, наверное, назад кое-как я его нашла через Интернет. Мы один раз пообщались, и он пропал», — рассказывает Лариса Федорова 5-tv.ru.

Женщина пыталась выйти на связь с братом через его друзей, но не смогла. Также она добавила, что родственник никогда особо не распространялся о своей семье, поэтому сказать, как именно они жили и были ли там какие-либо конфликты, она сказать не может.

«Он там, во Владивостоке, раза три женился-разводился», — вспоминает женщина.

Федорова также отмечает, что из семьи у покойного никого, кроем нее, не осталось: родители и брат ушли из жизни уже давно.

Сейчас по факту проводится проверка. Как сообщает Следственный отдел по городу Гатчине СУ СК РФ, труп отправлен на экспертизу для выяснения истинных причин смерти, видимых признаков насилия эксперты не обнаружили. Детей изъяли из семьи и поместили в больницу.

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