Пожар произошел в здании исправительной колонии в Пермском крае
Сообщается, что спасатели уже ликвидировали возгорание.
Фото: ВКонтакте / Подслушано Соликамск !
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В здании исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края произошел пожар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
В результате возгорания частично обрушилась кровля на 100 квадратных метрах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
По данным источника, возгорание уже локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К 15:14 по московскому времени стало известно и ликвидации пожара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный взрыв на АЗС прогремел в Кении. В Найроби столб пламени осветил практически весь город. В результате пожара пострадали более 300 человек.
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