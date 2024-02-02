Более 300 человек пострадали при мощном взрыве на АЗС в Кении

Мощный взрыв на АЗС прогремел в Кении. В Найроби столб пламени осветил практически весь город.

К этой минуте известно, что погибли по меньшей мере два человека, а пострадавших более 300. Точная причина взрыва неизвестна, но во время детонации на станции заправляли газовые баллоны. Сейчас пожарные пытаются взять пламя под контроль.

Ударной волной повредило и соседние здания. Люди в спешке покидали дома, опасаясь новых взрывов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на АЗС в Нагоном Карабахе произошел взрыв, в результате которого пострадали более 200 человек. Взрыв прогремел на топливном складе в пригороде Степанакерта, где было много людей, желающих заправиться и покинуть территории Карабаха. Произошло все на фоне антитеррористической операции Азербайджана.