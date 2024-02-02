МВД объявило в розыск адвоката блогера Навального* Михайлову

Министерство внутренних дел России объявило в розыск адвоката блогера Алексея Навального* Ольгу Михайлову. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства.

«Михайлова Ольга Олеговна. Разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом не уточняется, по какой именно уголовной статье правоохранители ведут розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы заочно арестовал Киру Ярмыш*, Марию Певчих**, Анну Бирюкову** и Дмитрия Низовцева**. Все они являются соратниками скандального блогера Алексея Навального**, отбывающего наказание в тюрьме.

Блогер Алексей Навальный был признан виновным в неоднократном нарушении условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Пока он находился на лечении в Германии, в его отношении требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный проигнорировал уведомление и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию не предоставил.

В итоге Навального объявили в розыск из-за того, что его местонахождение невозможно было установить. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального и сделал это 17 января в аэропорту «Шереметьево», когда блогер вернулся из Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание на реальное. Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покровом, где он должен провести два года и восемь месяцев.

В отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований ФБК***. По мнению следствия, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Кроме того, 20 февраля завершился судебный процесс по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд признал блогера виновным и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стал оскорбительный комментарий Навального к видео, на котором ветеран ВОВ выказывается в поддержку поправок в Конституцию.

Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. Блогер вину не признал и назвал свое уголовное преследование политически мотивированным.

* — внесена Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — внесены в список иноагентов

*** — Признан в России экстремисткой организацией, запрещен.