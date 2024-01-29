Суд Москвы заочно арестовал Ярмыш* и Певчих*

Московский Басманный суд заочно арестовал Киру Ярмыш, Марию Певчих*, Анну Бирюкову* и Дмитрия Низовцева*. Все они являются соратниками скандального блогера Алексея Навального**, отбывающего наказание в тюрьме. Информация о вынесении судебного вердикта появилась в официальном Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — подчеркиавлось в заявлении.

Среди прочего было указано, что Певчих проходит обвиняемой по статьям об организации экстремистского сообщества, о распространении заведомо ложных сведений и пользовании ВС РФ, а также о вандализме.

Анну Бирюкову же обвиняют, в частности, в совершении преступлений, предусмотренных статьями о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, и публичном оправдании терроризма или пропаганды терроризма.

Дмитрий Низовцев и Кира Ярмыш проходят обвиняемыми по статьям о совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1, п. п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Блогер Алексей Навальный был признан виновным в неоднократном нарушении условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Пока он находился на лечении в Германии, в его отношении требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный проигнорировал уведомление и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию не предоставил.

В итоге Навального объявили в розыск из-за того, что его местонахождение невозможно было установить. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального и сделал это 17 января в аэропорту «Шереметьево», когда блогер вернулся из Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание на реальное. Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покровом, где он должен провести два года и восемь месяцев.

В отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований ФБК****. По мнению следствия, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Кроме того, 20 февраля завершился судебный процесс по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд признал блогера виновным и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стал оскорбительный комментарий Навального к видео, на котором ветеран ВОВ выказывается в поддержку поправок в Конституцию.

Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. Блогер вину не признал и назвал свое уголовное преследование политически мотивированным.

* — внесены в список иноагентов.

** — Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

**** — Признан в России экстремисткой организацией, запрещен.