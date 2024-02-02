Проект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство отозвали из Госдумы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 95 0

Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Проект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство отозвали из Госдумы

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Авторы законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство отозвали инициативу из Госдумы. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

До этого свои подписи с документа сняли депутаты Госдумы Алексей Бородай и Михаил Шеремет. Вместе с ними автором законопроекта был парламентарий Алексей Журавлев.

Подписи депутатов были сняты в 13:36. А уже в 16:31 проект, как отмечается, отозвали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авторам законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство России, было предложено отозвать документ

Отмечается, что данный вопрос о призывном возрасте не проработан. Перед вынесением на публику подобные темы, как подчеркивается, следует всесторонне обсуждать.

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