В Госдуме предложили отозвать проект о призывном возрасте для новых граждан

Авторам законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство России, будет предложено отозвать документ. Об этом заявили в Госдуме в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что данный вопрос о призывном возрасте не проработан. Перед вынесением на публику подобные темы следует всесторонне обсудить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили поднять призывной возраст до 50 лет для новых граждан России. Поправки предлагается внести к закону «О воинской обязанности и военной службе». По действующему законодательству в России подлежат призыву граждане в возрасте от 18 до 30 лет.