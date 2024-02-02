В Госдуме предложили отозвать проект о призывном возрасте для новых граждан

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Евгения Романова
Евгения Романова 95 0

Почему авторам документа, вероятно, придется пойти на это?

В Госдуме предложили отозвать проект о призывном возрасте для новых граждан

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Авторам законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство России, будет предложено отозвать документ. Об этом заявили в Госдуме в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что данный вопрос о призывном возрасте не проработан. Перед вынесением на публику подобные темы следует всесторонне обсудить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили поднять призывной возраст до 50 лет для новых граждан России. Поправки предлагается внести к закону «О воинской обязанности и военной службе». По действующему законодательству в России подлежат призыву граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

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