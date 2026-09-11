Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 14 по 20 сентября.

Неделя начинается с растущей Луны и перехода Лилит, теневой стороны личности, в царство Сатурна — Козерог. Почти на год ожидается особая проверка на прочность как наших принципов, так и общего соответствия строгим стандартам социума. Обнажается стремление к власти, контролю и профессиональному признанию. Будет чувствоваться внутреннее давление и необходимость взросления, а также некоторое отчуждение в отношениях.

Основной совет — держитесь своих правил и не поддавайтесь эмоциям. Лунная фаза благоприятствует планированию и началу новых дел. Солнце в секторе порядка и дисциплины Деве направляет наше внимание на организацию рабочего пространства и бытовых повседневных дел, систематизацию информации, усилению профилактических оздоровительных мер.

Появляется желание быть полезным и проявлять заботу о ком-то через конкретные дела и советы, а не через общие слова поддержки. Хорошее время поговорить с партнером или коллегой о том, что откладывали. Меркурий в Весах помогает обсуждать проблемные вопросы без конфликтов и взаимных претензий. Для любых переговоров и урегулирования давних споров, договоров, консультаций, оформления документов — период благоприятный.

Единственное условие — ищете взаимовыгодные решения. Если будете продавливать свою позицию, Сатурн осложнит процесс вплоть до противостояния сторон и устойчивой непримиримости.

Если чувствуете сомнения в партнере, то не форсируйте событие, а дайте устояться во времени. Любая деятельность, связанная с социальным приложением ума и светской активностью, будет актуальна. Сейчас легче находить подход к клиентам, заявить о себе публично, а юристам — убедительно аргументировать позицию.

Весьма продуктивно для тех, кто работает с текстами, дизайном или просто с людьми. Отличное время для расширения кругозора и новых знакомств, изучения психологии отношений и искусства переговоров.

В отношениях притягивает не столько красота, сколько внутренняя сила, честность и глубина. Женщины ощущают прилив уверенности, а мужчины становятся более чувственными и готовы проявлять свои природные инстинкты. Венера в таинственном и мрачноватом Скорпионе не склонна к романтике.

Ей по нраву раскрыться в искреннем разговоре, а порою и в страстном выяснении отношений. Лучше все обсудить и выявить сейчас, чем копить дальше. Только попробуйте обойтись без обвинений и манипуляций в адрес любимого человека, избегайте ревности и контроля.

Постарайтесь разобраться, прежде всего, в своих истинных желаниях и скрытых мотивах. Энергии Скорпиона позволяют увидеть свои болевые точки и исцелить их. Если эмоции зашкаливают — направьте энергию в творчество, спорт, активные медитации. Хорошее время разобраться с совместным бюджетом, закрыть старые долги, нащупать новые источники обогащения.

Марс в Раке по-прежнему усиливает наши эмоциональные реакции. Положение гендерных планет в водных знаках делают и мужчин, и женщин более восприимчивыми и ранимыми. Будьте более терпимы и бережны друг к другу. Помните, что момент проходящий, а осадок от обид может остаться надолго. Найдите способ выразить то, что накопилось внутри — через разговор, творческие занятия или активные действия для укрепления личных позиций и защиты интересов семьи.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов не самое подходящее время возлагать на себя большие социальные проекты или долгосрочные партнерские обязательства. Требуется осторожность в проявлении эмоций. Настрой на конкуренцию и соперничество усложняет процедуру заключения соглашений и подписание договоров.

Попробуйте увидеть взаимовыгодные возможности сотрудничества и находить компромиссы с представителями разных слоев общества. А лучше в гордом одиночестве отправиться на променад по красивым местам, посетить достопримечательности, сходить в театр.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов бытовые обстоятельства могут заставить выйти из зоны комфорта. Однако не допускайте эмоциональные перегрузки и депрессивное состояние. Терпение и планирование дел обязательно приведет вас к намеченной цели.

Организуйте такой распорядок дня, в котором места хватит и работе, и отдыху, и легким физическим нагрузкам. Проведите больше времени в кругу семьи, займитесь сообща приятными домашними делами.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы транслируют мощные азартные побуждения, желания драйва, склонность к удовольствиям и развлечениям. Вы можете ощутить прилив сил и решиться на поступки, меняющие привычный устой. Окрылит и принесет долгожданный прорыв творческая и созидательная деятельность. Объединяйтесь с компаниями единомышленников и друзей для достижения общих целей.

Рак — гороскоп на неделю

Раков звезды наставляют на амбициозные профессиональные проекты. Не сомневайтесь в своих силах и на время отложите домашние хлопоты. Рост авторитета или повышение в должности помогут надолго задержаться на верхних ступенях иерархической лестницы. В финансовом плане можно рассчитывать на прибыль и щедрые премиальные бонусы.

Лев — гороскоп на неделю

Львам звезды не рекомендуют втягиваться в идеологические или религиозные конфликты. В то время как знакомство с другими культурами и философией поможет открыть в себе новые таланты и получить духовные инсайты.

Выделите для себя время, чтобы наметить будущие цели и ориентиры развития. Не стоит начинать новые масштабные проекты. При этом в учебных процессах, издательской и рекламной деятельности вы транслируете окружающим состояние авторитетности и уверенности в себе.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев не время для импульсивных трат и крупных покупок. Период потребует от вас значительных усилий и активности в финансовом плане, но также усилит сексуальный потенциал, страстность и чувственность. Обостряется интуиция, возрастает интерес к тайнам и исследованию внутреннего мира.

Звезды советуют не бороться с неблагоприятными обстоятельствами, а лучше сбросить напряжение в бассейне или на занятиях йогой. Хорошей идеей окажется комплексное обследование организма или курс оздоровительного массажа.

Весы — гороскоп на неделю

Весы могут соприкоснуться со сложными сценариями в любовных или деловых отношениях. Ваш способ самовыражения — противостояние. Однако манера действовать смело и решительно выгодно выделит вас среди конкурентов.

Транслируйте имидж креативного человека, способного стать лидером. Разумный риск поможет обрести популярность. Встречайте предстоящие перемены с интересом и воодушевлением.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам придется разгребать рутину на работе и в быту. Вы будете более эмоционально относиться к этим вопросам. Систематизация информации и документов поможет избежать перегрузки.

Постарайтесь сделать обстановку вокруг себя максимально комфортной. Побудьте в тишине и сосредоточьтесь на полезных занятиях. Пилатес, растяжка и легкая диета настроят вас на позитивную волну и уверенность в себе.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам астрологическая рекомендация — дерзать и удивлять мир очередным талантом. Смелее переходите на более высокий уровень, начинайте учиться тому, чего не хватает для успешной реализации. Станьте законодателем моды — транслируйте свой неподражаемый стиль.

Развлекательные и праздничные мероприятия могут принести неожиданные сюрпризы, но ведь это именно то, что вам нужно. Азарт допустим при участии в соревнованиях и творческих проектах.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги сосредоточены на амбициозных целях, самодисциплине и практичности. Способность выдерживать большие нагрузки позволит заметно продвинуться вперед на профессиональном поприще и расширить свое жизненное пространство. На этой неделе создаются благоприятные предпосылки для переоборудования дома, наведения порядка, страхования недвижимости.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев увеличивается количество поездок и организационных дел. Обучение новым навыкам подстегивает интеллектуальные способности, а заодно расширяет мировоззрение. Чувство юмора поможет проявить себя как остроумного и эрудированного собеседника.

Не говорите о себе слишком много, так как эта информация может быть использована против вас. Возможно, потребуется решение проблем юридического характера. Не сомневайтесь — у вас получится.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб положение планет направляет на соблюдение трезвого расчета и планирования как в отношении финансов, так и в деловой сфере. Рискованные инвестиции, заемные средства и необдуманные покупки приведут к бреши в бюджете. А вот обучение на курсах по финансовой грамотности или подработка может стать надежным источником получения дополнительного заработка.

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