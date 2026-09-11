На юге Ливана произошло землетрясение после подрыва тоннеля «Хезболлы»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Магнитуда сейсмического события составила 4,1, оно совпало по времени с аткой Израиля — взрывом подземной инфраструктуры.

На юге Ливана произошло землетрясение после подрыва тоннеля

Фото: 5-tv.ru

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На юге Ливана при подрыве тоннелей «Хезболлы» произошло землетрясение

На юге Ливана зафиксировано сейсмическое событие, эквивалентное землетрясению магнитудой 4,1. Оно произошло примерно в то же время, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала подземную инфраструктуру движения «Хезболла». Данные опубликовала Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 18:08 по времени UTC (21:08 по московскому времени. — Прим. ред.) в 13 километрах к юго-западу от населенного пункта Набатия ат-Тахта. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Прежде израильские власти сообщили, что ЦАХАЛ в четверг вечером уничтожил стратегическую подземную инфраструктуру «Хезболла» в районе хребта Али ат-Тахер на юге Ливана. На опубликованных кадрах слышен смех израильских военнослужащих в момент подрыва тоннеля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что армия не покинет зону безопасности на юге Ливана до полного разоружения «Хезболла». Ливан и Израиль 26 июня в Вашингтоне заключили рамочное соглашение, которое предусматривает восстановление контроля ливанской армии над югом страны при условии разоружения движения, которое предусматривает поэтапную передачу контроля ливанской армии, начиная с «пилотных зон», и разоружение «Хезболлы» как условие полного вывода израильских войск

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при израильском ударе по жилому району Араб-Салим на юге Ливана погибли две женщины, еще шесть человек ранены. Атака произошла перед рассветом, когда жители спали, здание разрушено.

Аналогичный удар нанесли по Кафр-Румману и кварталу Ар-Рахбат в Набатии, где уничтожен исторический дом 1930-х годов. За время конфликта в этом районе разрушено более пятидесяти исторических зданий. Обстановка на юге Ливана остается напряженной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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