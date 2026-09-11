В небе над Нью-Йорком появились «призраки» башен-близнецов

Дроны в Нью-Йорке воссоздали башни-близнецы к годовщине трагедии 11 сентября

В Нью-Йорке прошла памятная церемония в честь погибших при терактах 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает The Daily Telegraph. Центральным элементом стала световая инсталляция, воссоздавшая силуэты разрушенных башен-близнецов в натуральную высоту. Число задействованных дронов — 2977 — символизировало количество жертв трагедии.

Проект получил название «2977 огней над Гудзоном». Его организовала компания Sky Elements при поддержке Нью-Йоркского фонда искусств. В разработке визуальной концепции участвовали выжившие в теракте спасатели, пожарные, полицейские и родственники погибших. Световая композиция расположилась рядом с традиционной ежегодной инсталляцией «Посвящение в свете», которая состоит из 88 вертикальных прожекторов и устанавливается на месте разрушенных башен-близнецов.

Хронология трагедии

Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов «Аль-Каиды»* захватили четыре пассажирских самолета, следовавших с восточного побережья США в Калифорнию. В 08:46 по местному времени лайнер American Airlines 11 врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Спустя 17 минут рейс 175 United Airlines поразил Южную башню. Второй удар транслировался в прямом эфире по всему миру — телекамеры уже были наведены на башни после первого попадания. Менее чем через два часа обе 110-этажные башни обрушились.

Третий захваченный самолет врезался в здание Пентагона в штате Вирджиния. Четвертый лайнер, рейс United Airlines 93, направлялся к Вашингтону, однако пассажиры и экипаж попытались вернуть контроль над судном. Самолет упал в поле возле города Шанксвилл в Пенсильвании. Никто из находившихся на борту четырех лайнеров не выжил.

Жертвы и последствия

Жертвами терактов стали 2977 человек, не считая 19 угонщиков. Среди погибших — граждане более чем 90 государств, сотрудники Всемирного торгового центра, пассажиры самолетов, военнослужащие, пожарные, полицейские и медики. По данным мемориального комплекса, во время атак погибли 441 сотрудник экстренных служб. Тысячи людей получили травмы, многие участники спасательной операции позднее столкнулись с онкологическими и респираторными заболеваниями из-за воздействия токсичной пыли.

Расследование терактов стало крупнейшим делом в истории ФБР. Ответственность за организацию атак возложили на «Аль-Каиду» и ее лидера Усаму бен Ладена. После трагедии США объявили глобальную войну с терроризмом и в октябре 2001 года ввели войска в Афганистан. В Штатах усилили полномочия спецслужб, создали Министерство внутренней безопасности и реформировали систему авиационного контроля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России почтили память жертв теракта в Беслане. 1 сентября 2004 года в школе № 1 во время торжественной линейки в заложники попали ученики, педагоги и родители. Их удерживали в заминированном спортзале три дня без воды и пищи. Погибли 334 человека, 186 из них — дети.

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* — запрещенная в РФ организация, признана террористической.