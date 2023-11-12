Бойца Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода из-за допинга

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Алексей Панков
Алексей Панков 8 0

У спортсмена был рецепт на запрещенный препарат.

Бойца Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода из-за допинга

Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС

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Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов был отстранен на полгода атлетической комиссией штата Калифорния (CSAC). Такой новостью в личном блоге поделился журналист Ариэль Хельвани.

Согласно заключению комиссии, результаты недавнего боя между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом, который прошел на турнире Bellator 300 в прошлом месяце, были аннулированы. При этом, по единогласному решению судей победу одержал двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, защитив чемпионский титул в легком весе.

Журналист отметил, что у спортсмена был рецепт на запрещенный препарат. Однако боец не подал заявку на терапевтическое исключение. Также за нарушение правил Нурмагомедова оштрафовали на 50 тысяч долларов и зачислили в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг (VADA).

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп оценил выступления бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Политик заявил, что ждет возвращения чемпиона.

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