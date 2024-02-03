В России приостановили внедрение справочника болезней МКБ-11

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

С чем связано такое решение правительства?

В России приостановили внедрение справочника болезней МКБ-11

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Премьер-министр России Михаил Мишустин приостановил внедрение в стране справочника болезней МКБ-11. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Решение принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством РФ», — говорится в документе.

План внедрения рассчитывался на три года: с 2021 по 2024-й. В рамках него необходимо было выполнить перевод МКБ-11, также должна была быть обеспечена сопоставимость медицинской документации и данных в рамках перехода на классификацию.

Помимо этого, нужно было пересмотреть, если это необходимо, нормативные акты в рамках перехода и создать сервисную инфраструктуру для системы здравоохранения.

Решение, как отмечается, не отразится негативно на качестве и доступности медицинской помощи россиянам. Наоборот, оно предоставит возможность еще больше изучить опыт других стран по внедрению и переходу на МКБ-11.

Сейчас в России действует МКБ-10. При помощи нее кодируют заболевания и состояния, связанные со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав России предложил изменить возраст первого осмотра девочек у гинеколога.

-3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
90.66
0.43 98.64
1.24
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

0:35
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
0:29
В России приостановили внедрение справочника болезней МКБ-11
0:16
«Выстрелили себе в ногу»: Захарова объяснила суть иска Украины против России
0:02
НХЛ проведет международный турнир без участия сборной России
23:48
Пока Брюс Уиллис болеет: Деми Мур засняли в коротком платье с декольте
23:34
Глава турецкого ЦБ попросила Эрдогана освободить ее от должности

Сейчас читают

Умерла вдова Эдуарда Хиля
А вдруг живой? Что стало с психикой детей, чья мать три года спала с мумией отца
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса