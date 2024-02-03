Водителя скорой помощи застрелили в Подмосковье

Мужчина застрелил из сигнального пистолета водителя скорой помощи в подмосковном Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

«Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 56-летний местный житель. Он подозревается в убийстве 33-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

По версии следствия, убийство произошло ночью 2 февраля. Между подозреваемым и водителем возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в потерпевшего из сигнального пистолета.

Жертва скончалась на месте от полученных травм. Ход расследования дела взяла на себя региональная прокуратура.

Силовики уже задержали подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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