Новая пандемия: как многих внезапно накрыло «цифровое слабоумие»

Что нужно делать тем, кто заподозрил у себя признаки этой современной болезни?

Существует ряд причин появления цифровой деменции, которая все чаще встречается среди молодых людей. Об этом порталу «Доктор Питер» заявила врач-невролог, педиатр и рефлексотерапевт Альмира Гимранова.

По мнению медика, digital-деменция — это негативное влияние цифровых технологий на когнитивные способности человеческого мозга. Она приводит к ухудшению памяти, снижению внимания и может быть вызвана длительным пребыванием человека в виртуальной реальности, частым использованием смартфонов и планшетов.

К тому же, привычка получать информацию из интернета без задействования памяти также может приводить к цифровому слабоумию и снижению активности мозга.

Гимранова рекомендует тем, кто заподозрил у себя признаки этой современной болезни, выделить время на регулярные перерывы, чаще гулять на свежем воздухе, больше заниматься спортом и выполнять упражнения для развития памяти и внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, как диагностировать у себя деменцию.