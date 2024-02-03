Новая пандемия: как многих внезапно накрыло «цифровое слабоумие»

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 55 0

Невролог Гимранова: «цифровое слабоумие» связано с частым просмотром смартфонов

Новая пандемия: как многих внезапно накрыло «цифровое слабоумие»

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что нужно делать тем, кто заподозрил у себя признаки этой современной болезни?

Существует ряд причин появления цифровой деменции, которая все чаще встречается среди молодых людей. Об этом порталу «Доктор Питер» заявила врач-невролог, педиатр и рефлексотерапевт Альмира Гимранова.

По мнению медика, digital-деменция — это негативное влияние цифровых технологий на когнитивные способности человеческого мозга. Она приводит к ухудшению памяти, снижению внимания и может быть вызвана длительным пребыванием человека в виртуальной реальности, частым использованием смартфонов и планшетов.

К тому же, привычка получать информацию из интернета без задействования памяти также может приводить к цифровому слабоумию и снижению активности мозга.

Гимранова рекомендует тем, кто заподозрил у себя признаки этой современной болезни, выделить время на регулярные перерывы, чаще гулять на свежем воздухе, больше заниматься спортом и выполнять упражнения для развития памяти и внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, как диагностировать у себя деменцию.

-3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
90.66
0.43 98.64
1.24
Полюбите себя: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2024 года

Последние новости

6:39
Возгорание нефтепродуктов произошло в Волгограде
6:32
Доказанный факт: почему Ил-76 сбили именно из Patriot
6:18
Макрона заподозрили в госизмене после громкого заявления о ядерном оружии
6:04
Вот это поворот: Ланская закрутила новый роман после сорванной помолвки
5:51
Дело о крупнейшей взятке в истории Украины передали в суд
5:36
Календарь прививок планируют расширить в России

Сейчас читают

«Решили расстаться»: в HBO прояснили ситуацию с Биковичем и «Белым лотосом»
Полностью без одежды: Самбурская показала огненные фото из ванной
Полюбите себя: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2024 года
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса