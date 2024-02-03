«Это очевидно»: политолог прокомментировал слова Дуды про принадлежность Крыма

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 26 0

Политолог Асафов: Дуда не признал, а назвал факт про принадлежность Крыма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Kovalev; Личный архив Александра Асафова; 5-tv.ru

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Почему заявление польского президента о полуострове не являются признанием?

Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России не является признанием, ведь это факт. Лидер ничего при этом не сказал, что полуостров должен быть в составе РФ. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Александр Асафов.

«То, что Крым находился в руках России — это очевидный исторический факт, но здесь нет окраски. Он не говорит, что Крым должен принадлежать России или является частью России. Я бы не назвал это признанием», — сказал он.

Асафов добавил, что Дуда также назвал абсурдными планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма. Однако аналогичные заявления делает масса западных политиков.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анджей Дуда сослался на историю, заявляя о принадлежности Крыма на протяжении долгого времени России. По его мнению, вероятность слишком мала, что полуостров вернется в состав Украины.

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«Это очевидно»: политолог прокомментировал слова Дуды про принадлежность Крыма

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