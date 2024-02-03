Это для вас: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Это первая неделя года Зеленого Дракона. Обратите внимание на вторник, это единственный день для плодотворной работы. Остальные дни имеют свои особенности. Сразу два дня без богатства приходятся на выходные и два дня на болезни - это среда и четверг.

Но есть и радостное событие на неделе - оно задает энергетический тон для всего года. 10 февраля, в первое новолунье года Дракона, будет Китайский новый год.

Будет много красного цвета, а он приносит удачу. Также появится возможность загадать желание.

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Понедельник, 5 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Земляной Свиньи. Это нейтральный день. Он подойдет для романтических свиданий и отдыха. В такой день надо пожинать плоды своего труда, а не вкладывать усилия. Он также хорош для сбора долгов.

Совет дня: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений.

Вторник, 6 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Металлической Крысы. Хороший день для начала какого-то действия. Он отлично годится для переговоров, подписания контрактов, запуска проектов и инвестиций. Будьте внимательны с финансовыми вопросами. В такой день есть риск потерять в деньгах.

Совет дня: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки. Избавьтесь от старых представлений.

Среда, 7 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Металлического Быка. День со звездой болезней. Поэтому будьте внимательнее при посещении врачей. Хороший день, чтобы послушать себя и свой организм, помедитировать с запросом на улучшение здоровья.

Совет дня: вам угрожает опасность. Освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.

Четверг, 8 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Водного Тигра. Нейтральный день, к тому же со звездой болячек. Тем не менее, годится для переговоров, планирования, начала обучения, инвестирования и перелетов с переездами. Обретает благоприятную структуру «маленькая змея обретает силу» и дает надежду на успешное завершение дел.

Совет дня: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.

Пятница, 9 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Водного Кролика. Спокойный день, идеально годится для уборки, устранения неприятностей и засоров, как ментальных, так и физических.

Совет дня: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь - действуйте через "женское" начало.

Суббота, 10 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного Дракона. Это день без богатства. Отложите в сторону кошелек, плюс этот день имеет негативный прогноз по древним текстам, поэтому ничего кроме отдыха на него не планируйте!

Новолуние, китайский лунный новый год! Отложите дела в сторону и планируйте, загадывайте желания и программируйте себе то, каким вы хотите видеть год лазурного дракона.

Совет дня: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю, тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

Воскресенье, 11 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Змеи. Еще один день без богатства. Поэтому не делайте никаких важных финансовых операций! Отдыхайте, набирайтесь сил перед грядущей неделей, наслаждайтесь новыми энергиями года дракона!

Совет дня: выждите. Скоро будет подходящее время чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.

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