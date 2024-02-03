«Легких решений не будет»: почему Финляндия отказалась открыть границу с РФ

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 40 0

Финляндия отказалась открыть границу с Россией 11 февраля

«Легких решений не будет»: почему Финляндия отказалась открыть границу с РФ

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Приоритетом для Хельсинки является национальная безопасность.

Границу Финляндии с России не откроют 11 февраля. Об этом рассказал премьер-министр страны Петтери Орпо телеканалу Yle.

«Очевидно, что мы не можем открыть границы. Одновременно с этим нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения. Этим сейчас активно занимается правительство. Легких решений не будет», — рассказал политик.

Премьер-министр заявил, что приоритет для Финляндии — это безопасность границ и страны. Хельсинки решили закрыть границы государства до 11 февраля.

Орпо считает, что со стороны России якобы находятся тысячи человек, которые ходят незаконно пересечь границу и попасть в Финляндию. Доказательств своим словам он не привел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобильный пункт пропуска «Ивангород» в Ленинградской области на границе России и Эстонии закрыли на модернизацию почти на два с половиной года. Сообщается, что пункт работал на пределе своих возможностей: фактическая пропускная способность превышала проектную.

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