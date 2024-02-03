Военные США уничтожили беспилотники хуситов в Йемене

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 22 0

Американцы нанесли новый удар по территории страны, потому что дроны несут угрозу их кораблям.

Военные США уничтожили беспилотники хуситов в Йемене

Фото: Reuters / US CENTRAL COMMAND VIA X

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Американцы ударили по территории Йемена, уничтожив беспилотники хуситов из движения «Ансар Аллах». Соответствующее сообщение появилось на странице Центрального командования Вооруженных сил США в Х (бывший Twitter).

ВС США заявили, что удар был нанесен в рамках самообороны, так как беспилотники несли реальную угрозу военным кораблям, а также частным судам, проходящим, в том числе, в Красном море.

«2 февраля около 16:40 по времени Саны силы CENTCOM нанесли удары по четырем беспилотникам, готовым к запуску», — говорится в сообщении.

Конфликт начался с ноября 2023 года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе, пытаясь выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа. А 12 января уже США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. 

Россия осудила действия США и Великобритании, назвав их нелегитимными. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, атака стран стала угрозой миру и безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что провал в Йемене вскрыл слабость ВМС Британии перед Россией.

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