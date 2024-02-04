Око за око: что известно об атаке на секретную американскую базу «Башня-22»

Америка вновь бомбит Ближний Восток — 85 ударов по территории Сирии и Ирака. Как заявили в Пентагоне, все цели — это военные объекты иранского Корпуса Стражей Исламской революции и подконтрольных им ополченцев.

Власти Ирака и Сирии говорят о десятках погибших мирных жителей. Но, как пафосно подчеркнул Джо Байден, Америка сама будет определять, когда и где кого бомбить.

Удары по, как заявлено, «проиранским» формированиям, были нанесены из принципа «за око снесем полчерепа» после того, как в минувшее воскресенье, 28 января, после атаки дрона погибли трое американских военнослужащих. Штаты заявили, что это Иран стоит за нападавшими — доказательств никаких.

База под кодовым названием «Башня-22» была настолько секретным объектом, что сначала запутались, где она находится.

Сперва сказали — в Иордании, на что власти этой страны поспешили ответить — нет-нет, в Сирии, не на нашей территории.

Потому что одно дело, если теракт был там, где и сейчас неспокойно и американские базы там «самовольные». Другое дело — в стране, которая подписала оборонный пакт со Штатами и вроде как под их крылом.

Но по спутниковым снимкам уточнили — все-таки в Иордании, но на самой границе с Сирией. Собственно, эту базу построили на дороге, чтобы не пускать беженцев во время Гражданской войны.

Погибли три американца, точнее, афроамериканца, что породило нездоровую конспирологию, но мы сейчас не об этом. 40 ранено — каждый девятый военнослужащий на базе.

Нападение на «Башню-22» оказалось успешным, так как внимание ПВО сосредоточено на другой базе — «Ат-Танф», она неподалеку. Только в Сирии, она больше, и ее несколько раз уже атаковали.

То ли так совпало, то ли нападающие подсчитали, но их дрон прилетел в то время, когда с разведки возвращался на базу американский дрон. И перепутали.

Как бы то ни было, это первые «боевые» потери США с начала обострения на Ближнем Востоке. Хотя всего за последние четыре месяца американские базы были атакованы более 160 раз.

Удары по Ираку и Сирии были нанесены в те самые минуты, когда Байден встречал гробы с погибшими военнослужащими на американской земле. Все-таки в драматургию в стране Голливуда умеют, надо признать.

И, тем не менее, все происходящее вызывает ряд логичных вопросов. Если США бомбят где угодно и когда угодно, почему другим нельзя делать то же самое.

Может ли очередная бомбежка разорвать спираль смерти, закрутившуюся на Ближнем Востоке? Ну и, наконец, на базе «Башня-22» большинство пострадавших — американцы из национальной гвардии южных штатов — например, Аризоны.

Разве они не принесли больше бы пользы у себя дома, где из-за проблем на границе усиливается противостояние южан и центральной власти?