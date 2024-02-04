Эхо майдана: как протестующие макнули ЕС в навоз из-за Украины

Это какой-то перевернутый мир, который нам пытались навязать. Мир, где главу самого агрессивного военного альянса выдвигают на Нобелевскую премию мира. Йенса Столтенберга, генсека НАТО, выдвинули на «нобелевку» его земляки норвежцы с формулировкой «никто за последний год не сделал больше для мира и демократии».

Можно поспорить, что Нобелевской премии мира достоин рядовой европейский фермер, который перегородил своим трактором автостраду и завалил навозом дверь ближайшего муниципалитета. У этого фермера нет национальности, это может быть немец, бельгиец или поляк.

Но на этой неделе массово бастовали французы, пусть он будет француз. Так вот этот среднестатистический европейский фермер делает все, что в его силах, чтобы власти его страны задумались о самом важном символе мира — хлебе насущном.

Европе нужны не пушки, Европе нужны поля, посевы, стада, говорит фермер. Он говорит, что Европе не нужны бездумные траты на Украину, чтобы одни славяне как можно дольше убивали других славян.

Европе нужны самой деньги для того, чтобы поддерживать аграриев, чтобы те производили продукты. Но фермер не получит премию мира в этом году — потому что его не слышат, пока.

Евросовет принял план по дополнительному финансированию Украины на 50 миллиардов евро в течение четырех лет. То есть Киев получит чуть больше миллиарда в месяц, а нужно 3,5 миллиарда.

Американцы дают ноль. Какие-то сумрачные перспективы, не видно света в конце тоннеля, процитирую главного евродипломата.

И все же европейцы раскошелились, причем ради этого откровенно заломали руки главному евроскептику Виктору Орбану. Накануне саммита в прессу попал проект ультиматума, гле прямо указано, что в случае отсутствия соглашения из-за Венгрии, другие страны ЕС заявят, что не смогут гарантировать выделение средств ЕС Будапешту.

Единственное, что выбил для своей страны Орбан, это оговорки, что на Украине будут соблюдаться права нацменьшинств и раз в полгода финансовый план помощи Киеву будет пересматриваться. В июне в ЕС большие выборы, меняется состав Еврокомиссии и тот, кто придет на смену Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю и прочим, и то, насколько они будут лояльны проекту «Украина», зависит от воли избирателей.

В том числе — тех самых фермеров, бастующих ради собственного спасения. Репортаж корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Проходят от Нидерландов до Румынии, шествуют через Германию и Францию. Да сам Брюссель под натиском разъяренной толпы.

Здание Европарламента забрасывают яйцами, на площади жгут костры. Полиция разгоняет протест водометами и слезоточивым газом.

Ничто не должно мешать лидерам прибывать на очередной Евросовет и без лишнего шума обсуждать дальнейшую помощь Киеву. А собственный народ набил, похоже, оскомину.

Так стоит ли удивляться, что этот саммит — в огне. Как же символично и зеркально для Старого Света оборачивается госпереворот на Украине спустя десять лет.

Поздравлять не с чем, здесь теперь вовсю разгорается свой, воистину, евромайдан. Главный эпицентр социального взрыва — вокруг Парижа.

Конвои тяжелой техники стягиваются со всех сторон: над трассами клубы черного дыма, префектуры и полицейские участки заливают навозной жижей, атакуют продуктовые гипермаркеты, пытаются забаррикадироваться на рынке Рюнжи под Парижем.

Не просто рынок, а крупнейший продовольственный комплекс, который кормит весь столичный регион Иль-де-Франс, а это почти 2,5 миллиона жителей. Заблокировать его все равно, что заморить голодом весь Париж.

В этом и цель — показать благодаря кому столы в благородных гостиных ломятся. Осада столицы на пять дней, а еды в городе максимум на три.

Из-за бунта села в столичных супермаркетах стремительно пустеют полки. В некоторых ресторанах — поредевшее меню, хотя тут, конечно, смакуют антиправительственные выступления и атаки на импорт, в том числе украинский.

«Потому что продукты, которые мы получаем из-за пределов Франции, намного дешевле. Я скажу так, будь то на Украине или в Болгарии, их продукция химическая. Это не то, что нам нужно, а французские продукты намного качественнее», — сказал официант, менеджер «Де Марше» Додж.

От блокад быстро переходят в наступление — звучат взрывы. Никто не дает «заднюю», в сторону Парижа стягиваются новые колонны, поход на французскую столицу продолжается.

Спецназ перекрывает собой обе полосы, на оборону города брошено 15 тысяч полицейских, бронетехника, в небе барражируют вертолеты и беспилотники. Толпа наваливается и сносит ограждения, срезает в объезд.

Один из фермеров потребовал разговора с премьер-министром, чью фамилию — Атталь — прямо посреди дороги рифмуют со словом «Ректаль». Эммануэля Макрона вообще выставляют чучелом.

«Мы уже достаточно налюбезничались с ними. Мы устали, что нам все постоянно навязывают: налоги, убийственные экологические нормы и несправедливую конкуренцию, импорт», — жалуется фермер Александэр.

Президент Пятой республики и на этой протестной неделе предпочел держаться в эти дни подальше от своей восставшей страны. На сей раз дал деру в Швецию.

Отужинал с королевской четой, что символично — мидиями по-французски. И после объявил-таки о новых уступках — впервые Франция может присоединиться к продуктовой блокаде Украины — уж лучше осада Киева, чем Парижа.

«Необходимы четкие меры относительно импорта с Украины, так как мы наблюдаем в том, что касается масштабов и качества этого импорта, факторы, дестабилизирующие европейский рынок. Это касается ввоза цыплят и зерна», — отметил он.

Протесты дают свои плоды и в риторике нового главы правительства. Во время своей первой речи перед национальным собранием Габриэль Атталь провозглашает чуть ли не «фрекзит» по аналогии с «брекзитом», обещая Пятой республике для начала сельскохозяйственный суверенитет и отказ от экологических директив Евросоюза.

«Для Франции должны быть исключения, наши фермеры — это сила», — подчеркнул он.

Да еще какая, судя по этим кадрам полыхающей Франции. Но помогут ли объявленные полумеры погасить гнев.

«Политическая ситуация становится все более сложной, по всем секторам, особенно энергоемким, ничего позитивного не проглядывается — можно рассчитывать лишь на дальнейшую потерю доверия европейцев из разных стран к своему политическому руководству», — считает доктор исторических наук Андриан Зелайла.

Президент Макрон умывает руки, вслед за своим премьером перекладывая ответственность за кризис в сельском хозяйстве на Евросоюз. Ну просто «президент-Солнце», точно король Людовик из далекого прошлого.

Расточительно и легкомысленно ведет войну, а под окнами крестьяне бунтуют. Такие сибариты обычно плохо заканчивали.

От кортежей точно придется отказаться. Где-то по Франции уже только на тракторе и можно проехать: протестующие буквально перепахали километры этой скоростной автомагистрали, как следует унавозив ее и вывалив на обе полосы 700 тонн вот уж действительно «плодородной» французской земли.

Бунт укореняется и разрастается. Впереди недели, а, возможно, и месяцы новых масштабных манифестаций.